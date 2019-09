Leclerc pakt op curieuze wijze ook pole in Italië

En dat gebeurde op hoogst curieuze wijze. Alleen Leclerc en Carlos Sainz waren na een extreem trage outlap (waardoor bijna iedereen te laat voor de laatste ronde was) op tijd na het vallen van de finishvlag. Daardoor konden onder anderen Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Sebastian Vettel hun tijd niet meer verbeteren.

Het bewust traag rijden voor de allerlaatste, snelle ronde is de laatste week onderwerp van gesprek. De wedstrijdleiding onderzoekt de laatste kwalificatieronde in Monza ook nog. Na de rode vlag, veroorzaakt door het uitvallen van Kimi Räikkönen, bleven de coureurs heel lang binnen.

Max Verstappen, die door een gridstraf toch al achteraan zou moeten starten, slaagde er niet in een tijd neer te zetten. De Limburger kwam aan het einde van Q1 de baan op, maar werd tijdens zijn vliegende ronde getroffen door motorproblemen. „No power, no power”, zei de coureur van Red Bull over de boordradio, waarna hij terug de pitstraat in reed.

Naast Verstappen vielen ook Romain Grosjean, Robert Kubica, Sergio Perez en George Russell af in de eerste kwalificatiesessie. In Q2 viel het doek vervolgens voor Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Lando Norris en Pierre Gasly, tot voor kort nog ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull.

