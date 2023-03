Toulouse zet dankzij Nederlandse goals stap richting finale Franse beker

De club trof in de kwartfinales Rodez Aveyron, dat laatste staat in Ligue 2, het tweede niveau in Frankrijk. Toulouse, elfde in de Ligue 1, won met 6-1.

Van den Boomen, in de competitie dit seizoen al goed voor vijf treffers, maakte het tweede doelpunt. Dallinga, die in de competitie al negen keer scoorde, zorgde voor het derde en het zesde doelpunt. Stijn Spierings kwam ook in actie voor de Zuid-Franse voetbalclub, net als invaller Saïd Hamulic.

Olympique Lyon en Nantes zijn ook al zeker van een plek bij de laatste vier. Marseille en Annecy strijden woensdagavond om het laatste ticket.