De bijzondere route van Ajax-aankoop Kudus

Mohammed Kudus heeft zijn Ajax-transfer gedeeltelijk te danken aan de Right to Dream Academy. Ⓒ FOTO GETTY IMAGES

AMSTERDAM - In Ghana dromen kleine jongetjes dankzij de Right to Dream Football Academy al vroeg van een carrière als profvoetballer. Dat gold ook voor de negentienjarige Mohammed Kudus, de nieuwste Ajax-aankoop van zo’n negen miljoen euro. Hij zag zijn ontwikkeling vorige week worden beloond met een toptransfer van FC Nordsjaelland naar Amsterdam.