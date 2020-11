De gunfactor moet groeien bij PSV

Donyell Malen zet PSV al vroeg in de wedstrijd op voorsprong tegen FC Twente, dat zich vervolgens terug in de wedstrijd knokt. Ⓒ René Bouwman

ENSCHEDE - PSV staat na het bezoek aan FC Twente (1-1) op vier punten van koploper Ajax en dat komt vooral omdat de ploeg zichzelf niet voldoende hielp. Als de aanvallers van PSV elkaar wat meer gunnen, was puntenverlies niet nodig geweest. Met name van de meest ervaren Eran Zahavi (33) mag worden verwacht dat hij een andere rol pakt dan nu het geval is, als pareltjes als Donyell Malen, Noni Madueke en Cody Gakpo zich om hem heen bewegen.