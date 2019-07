Atlético legt recordbedrag neer voor João Félix

Félix had in zijn contract staan dat hij de club uit Lissabon voor 120 miljoen euro mocht verlaten. Vorige week liet Benfica weten dat Atlético een bod van 126 miljoen euro op de jeugdige aanvaller had gedaan. De kampioen van Portugal zei daar wel bij, dat Atlético de transfersom in gedeelten wilde betalen. De clausule van 120 miljoen euro zou daarom niet meer gelden. Hoe beide clubs de miljoenendeal nu hebben afgehandeld, is niet bekend.

Félix debuteerde vorige maand in de Nations League voor de nationale ploeg. Hij had met vijftien doelpunten en zeven assists een flink aandeel in de landstitel van Benfica.