Schalke 04 verliest ook in 2021 en gaat onderuit bij Hertha BSC

Iets meer dan een halfuur, zolang slaagde Schalke erin om de ploeg uit Berlijn het scoren te beletten. Uiteindelijk was het Matteo Guendouzi die zo attent was om een rebound binnen te tikken. Kort na rust was het direct gedaan voor Schalke. Jhon Cordoba zette de club uit Berlijn op een veilige 2-0 voorsprong. Hertha BSC had Schalke dit duel nog veel meer pijn kunnen doen, maar het scoorde slechts drie keer. Krzystof Piatek tekende tien minuten voor tijd voor de 3-0 eindstand.

Amin Younes klopt Peter Bosz

Bayer Leverkusen heeft opnieuw schade opgelopen in de strijd om de Duitse titel. De ploeg van trainer Peter Bosz, de nummer 2 van de Bundesliga, verloor op bezoek bij Eintracht Frankfurt met 2-1, mede door toedoen van oude bekende Amin Younes.

Leverkusen kwam na negen minuten op voorsprong, nadat Nadiem Amiri na een assist van het jonge talent Florian Wirtz de bal achter Frankfurt-goalie Kevin Trapp werkte met een mooie hakbal.

Echt lang konden de bezoekers echter niet van hun voorsprong genieten. Amper een kwartier na de openingstreffer zette Younes de gelijkmaker op het scorebord.

Amin Younes (rechts) was trefzeker tegen het Bayer Leverkusen van zijn oude trainer Peter Bosz. Ⓒ BSR Agency

In de tweede helft was het verdediger Edmond Tapsoba die Leverkusen de das om deed met een eigen doelpunt. Bosz bracht in de 71e minuut met Kerem Demirbay, Karim Bellarabi en Lucas Alario drie verse krachten, maar het hielp niet. Leverkusen, waar de Nederlander Daley Sinkgraven vanwege een positieve coronatest ontbrak, verloor voor het tweede duel op een rij. Vlak voor de jaarwisseling ging het ook al ten onder tegen Bayern München.

Amin Younes

Younes, die bij Ajax samenwerkte met Bosz, maakte tegen Leverkusen zijn eerste treffer sinds hij begin dit seizoen bij Frankfurt terugkeerde in de Bundesliga. De 27-jarige buitenspeler wordt door de Duitsers gehuurd van Napoli. Eerder stond hij onder contract bij Borussia Mönchengladbach en 1. FC Kaiserslautern.

Amin Younes en Peter Bosz werkten samen bij Ajax. Ⓒ HH/ANP

Voorlopig tweede

Leverkusen blijft voorlopig tweede, maar kan later deze zaterdag nog worden gepasseerd door RB Leipzig, dat VfB Stuttgart treft. Beide teams hebben nu 28 punten. Koploper Bayern komt bij een overwinning op FSV Mainz 05 vijf punten los te staan van Bosz en zijn ploeg.

Eintracht Frankfurt bezet momenteel de achtste plek in de Bundesliga. Bas Dost vertrok deze winterstop bij de club. Bayern-spits Joshua Zirkzee wordt genoemd als eventuele vervanger.

Sheraldo Becker

Sheraldo Becker had een belangrijk aandeel in de overwinning van 1. FC Union Berlin bij Werder Bremen: 0-2. De Nederlandse aanvaller nam in de 12e minuut de eerste treffer voor zijn rekening. Bij Bremen mocht Tahith Chong alleen het laatste kwartier meedoen. Union Berlin is door de winst naar de vijfde plek gestegen.

FC Augsburg, met aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw, won van 1. FC Köln: 0-1. Verdediger Mike van der Hoorn ging met Arminia Bielefeld onderuit tegen Borussia Mönchengladbach: 0-1.

