Sifan Hassan imponeert richting Spelen in Tokio

Hassan deed dit bovendien zonder tegenstand van betekenis getuige haar voorsprong van ruim zestien seconden op de nummer twee in de race. Maar liefst negen atletes kwalificeerden zich in LA voor de Olympische Spelen van Tokio over ruim twee maanden.

Hassan liep afgelopen indoorseizoen als test slechts één indoorwedstrijd over 3000 meter, vorig jaar kwam ze door de pandemie slechts vier keer in actie. De tweevoudig wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter van 2019 liep daarbij wel een werelduurrecord en een Europees record op de 10.000 meter.

Hassan heeft haar zinnen in Tokio gezet op zowel de 5000 als de 10.000 meter. Op 6 juni loopt ze tijdens de FBK Games in Hengelo een 10.000 meter. In aanloop daar naar toe doe ze hoogstwaarschijnlijk nog een snelheidsprikkel over 800 meter in New York.