Medaillespiegel: Nederland op plek 9, China leidt

De Japanse sporters behaalden tot dusverre zeventien gouden, vijf zilveren en acht bronzen plakken. China staat met 21 gouden medailles, dertien zilveren en twaalf bronzen eerste in het medailleklassement, Japan is de nummer 2. De Verenigde Staten volgen op de derde positie met zestien keer goud, zeventien maal zilver en dertien keer brons.

TeamNL negende

Nederland zakte in de medaillestand een plaatsje, naar de negende plek. TeamNL kon zaterdag alleen de gouden medaille van windsurfer Kiran Badloe bijschrijven. Boksster Nouchka Fontijn is al zeker van brons, maar die medaille is nog niet verwerkt in de huidige stand. Oranje staat nu nog op in totaal zestien medailles: vier keer goud, zeven keer zilver en vijf keer brons.

