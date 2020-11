Tiental Feyenoord langs Fortuna na bliksemsnelle achterstand

De Rotterdammers keken voordat de wedstrijd goed en wel was begonnen al tegen een achterstand aan. Fortuna schoot na 31 seconden (!) raak via Zian Flemming. Overigens het snelste doelpunt ooit in een Eredivisiewedstrijd staat op naam van Koos Waslander (NAC) die in 1981/82 tegen PEC Zwolle doel trof in de... 8e seconde.

Na ruim 10 minuten kwam Feyenoord al met tien man te staan, nadat Orkun Kökcü kon vertrekken na een domme overtreding op Roel Janssen. Een paar minute daarna kwam Feyenoord goed weg nadat een schot van Mats Seuntjens via doelman Nick Marsman tegen lat belandde.

Waslijst afwezigen

De voortekenen voor Feyenoord waren toch al niet zo goed. Trainer Dick Advocaat moest een groot aantal spelers missen onder wie doelman Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Ridgeciano Haps, Leroy Fer en Uros Spajic. Advocaat kon in Limburg wel weer beschikken over spits Nicolai Jørgensen, die is hersteld van een liesblessure. De Deen stond meteen in de basis.

Marcos Senesi scoort de 1-1 uit een heerlijke knal. Ⓒ HH?ANP

Prachtgoal Senesi

De Rotterdammers leken even de weg kwijt na de vroege tegengoal en rode kaart, maar na ruim een half uur viel dan toch de gelijkmaker. Marcos Senesi nam ver buiten de zestien de bal aan met zijn borst en schoot die fraai in de kruising nadat hij de bal nog even had laten stuiteren.

Op slag van rust kon Feyenoord de dompers van het begin weer helemaal uit zijn hoofd zetten. Steven Berghuis zette de Rotterdammers op voorsprong vanaf elf meter. Martin Angha had in de ogen van de scheidsrechter (de VAR keek er ook nog even na) Bryan Linssen naar de grond gewerkt.

Weer Berghuis

Na rust focuste Feyenoord zich op het verdedigen van de voorsprong. Pas na ruim een kwartier kwamen er voor Fortuna Sittard wat mogelijkheden op de gelijkmaker. Sebastian Polter verzuimde voor de 2-2 te tekenen. De Rotterdammers kwamen goed weg nadat een van richting veranderd schot van George Cox voor het doel langs ging. Feyenoord was nog niet in veilige haven, maar echt een vuist maken lukte de Limburgers niet meer. In de 89e minuut kreeg Feyenoord nog een penalty mee. Ook dit buitenkansje bleek besteed aan Berghuis: 3-1. De ploeg van Dick Advocaat is nu al 23 competitieduels ongeslagen.

Rouwbanden

Feyenoord speelde met rouwbanden om, vanwege het overlijden van voormalig keeperstrainer Pim Doesburg. De Rotterdammer overleed deze week op 77-jarige leeftijd. Doesburg, achtvoudig international van Oranje, werkte bij Feyenoord als keeperstrainer en later als trainer van Feyenoord Soccer Schools.

