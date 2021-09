Mathieu van der Poel imponeert bij terugkeer na rugproblemen en wint Antwerp Port Epic

Nadat de Olympische Spelen voor hem desastreus verliepen met een crash in de eerste ronde bij het mountainbiken, stelde Van der Poel zijn rentree steeds uit. Rugproblemen leidden er toe dat hij het WK mountainbiken en de Benelux Tour moest laten schieten. Hij koos de Schaal Sels voor zijn rentree. Vooraf stelde de tweevoudig Nederlands wegkampioen dat hij vooral wilde uitrijden, maar zijn benen en rug bleken exact twee weken voor het WK op de weg in Leuven meer dan in orde.

Dat Van der Poel zich in zijn sas voelde, werd halverwege de koers wel duidelijk, toen hij op een van de vele onverharde stroken in zijn eentje de oversteek maakte naar de kopgroep met daarin enkele ploeggenoten. Ook de Nederlanders Danny van Poppel, Piotr Havik, Taco van der Hoorn en Casper van Uden zaten daar, al kreeg laatstgenoemde op dertig kilometer de meet te kampen met materiaalpech.

Op 25 kilometer van de meet ging Van der Poel nog eens aan en alleen Van der Hoorn kon hem volgen. De twee Nederlanders reden snel een mooie voorsprong bij elkaar en mochten onderling uitmaken, wie deze race ging winnen. Van der Hoorn probeerde nog een keer aan te vallen, maar hij kwam niet weg. Vervolgens was Van der Poel oppermachtig in de sprint.

"Het hinderde mij niet"

Van der Poel gaf na afloop aan dat hij zijn rug onderweg wel voelde. „Maar het hinderde mij niet zoals eerst. Het WK en Roubaix? Het is eerst even afwachten hoe mijn rug reageert. Van de week zal ik de knoop doorhakken.”