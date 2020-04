Directeur KNVB: hopelijk trainen profs in mei in kleine groep

Veel zal afhangen van het besluit dat het kabinet op 21 april neemt over mogelijk nieuwe aanvullende maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus. „We zullen altijd het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijven volgen”, benadrukt Gudde. „Maar hopelijk kan er volgende maand op topsportlocaties voorzichtig begonnen worden met trainen, net zoals de afgelopen weken al in Duitsland en Zweden gebeurde.”

De datum van 3 augustus heeft de KNVB woensdag meegekregen van de UEFA, tijdens een videoconferentie met 54 andere aangesloten bonden van ruim 2,5 uur. „De Europese bond heeft de agenda helemaal vrijgemaakt, zodat de kans het grootst is dat competities nog worden afgesloten”, vertelt Gudde. „Logisch, want de financiële belangen zijn enorm. Ik heb ook gelezen dat het de clubs in de Engelse Premier League 1 miljard euro kan kosten.”

De UEFA bekijkt over twee weken wat dit betekent voor voetballers die na 30 juni van club zouden wisselen. „Daar waren heel veel vragen over en dat zal een grote flexibiliteit van clubs en spelers vragen”, voorspelt Gudde. „Neem nu Hakim Ziyech die 1 juli geen speler van Ajax maar van Chelsea is. Het is uitgesloten dat hij vanaf 1 juli het huidige seizoen bij Chelsea afmaakt. Maar er zal wat geregeld moeten worden als hij in juli nog een maand voor Ajax speelt.”

Secretaris generaal Gijs de Jong (L) en Gudde van de KNVB tijdens het overleg via een videoverbinding met de UEFA. Ⓒ ANP

Gudde en zijn collega’s bij de KNVB wachten drukke weken. „We moeten ook kijken wat de consequenties zijn als er helemaal niet meer gevoetbald wordt. Maar we hopen nog steeds dat het seizoen met een bekerfinale wordt afgemaakt. Hoe, dat zal de toekomst leren. Je zal mij nu ook niet horen zeggen dat het uitgesloten is dat er in juli weer mensen in stadions zitten. Ik ben geen viroloog, wij volgen het RIVM.”

Als de meeste competities voor 3 augustus nog een einde krijgen, dan mogen de voetballers zich opmaken voor een loodzware periode. „Begin september begint het kwalificatietoernooi voor de Nations League alweer. Dan spelen we met het Nederlands elftal volgens het huidige schema binnen vier dagen tegen Polen en Italië”, weet Gudde. „Daar komt mogelijk nog een interland bij. Dan speel je dus zondag voor je club en binnen anderhalve week drie keer voor je land, voordat je weer snel met je club in actie moet komen.”