Guardiola waarschuwt City-spelers: ’Niet arrogant worden’

Op weg naar de eindstrijd in Istanbul versloeg City onder meer Bayern München en Real Madrid, de titelverdediger. „Natuurlijk zijn we vol vertrouwen en optimistisch”, zei Guardiola. „Dat neemt niet weg dat ons nog een zware opgave wacht. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de kwaliteiten van Inter. Persoonlijk heb ik nog nooit een tegenstander onderschat. Ik hoop dat mijn spelers dat ook niet doen.”

Manchester City stond tot nu toe een keer eerder in de finale van het grootste Europese clubtoernooi en verloor daarin van Chelsea. Guardiola: „Het is bekend dat we de Champions League nog nooit hebben gewonnen, maar dat is nu niet belangrijk. Een finale gaat over de 95 minuten die gaan komen, niet over het verleden. De geschiedenis spreekt in het voordeel van Inter. Maar het gaat om het heden.”

Slechts één club uit Engeland slaagde er tot nu toe in de zogenoemde ’treble’ te winnen. Dat was Manchester United in 1999.