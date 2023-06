AZ en Bologna akkoord over Denso Kasius

Kasius (20) staat sinds anderhalf jaar onder contract bij Bologna, waarvoor hij veertien duels afwerkte. Het afgelopen half jaar werd hij door de Italianen verhuurd aan Rapid Wien. Bologna verraste door de aanvallend ingestelde vleugelverdediger in januari 2022 voor ruim 3 miljoen euro over te nemen van FC Utrecht, waarvoor Kasius nooit in de hoofdmacht uitkwam. Kasius was op dat moment actief als huurling bij FC Volendam, nadat hij zijn wedstrijden eerst voor Jong FC Utrecht afwerkte.

Kasius zat eerder in de jeugdopleiding van Feyenoord en ADO Den Haag, waar in 2018 geen plaats meer voor hem was. Bij FC Utrecht zette de Delftenaar de weg omhoog overtuigend weer in.

Behalve met Kasius hoopt AZ zich spoedig te versterken met Thomas Beelen. De Alkmaarders hebben al een bod uitgebracht op de jeugdige centrumverdediger van PEC Zwolle, die ook in de belangstelling staat van FC Twente. De club uit Enschede heeft een bod van 1,5 miljoen euro gedaan op de Harderwijker, maar PEC Zwolle hanteert vooralsnog een vraagprijs van 3 miljoen euro. Door de financiële impuls van de verkoop van Beukema aan Bologna lijkt AZ de beste papieren te hebben om de strijd om Beelen te gaan winnen.