Jong Oranje-speler Chong verlengt bij Manchester United

„Toen ik bij Manchester United kwam was het als een droom die uitkwam. De kans om te leren van de trainer en de spelers van wereldklasse is fantastisch”, aldus Chong, die in 2016 door United werd overgenomen van Feyenoord.

Manchester United won afgelopen weekend de stadsderby tegen Manchester City met 2-0 en staat vijfde in de Premier League.