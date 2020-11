Desastreuze avond voor PSV in Griekenland

Na een aftastend begin van beide ploegen, kreeg PSV in de 21e minuut ineens een strafschop mee. Na een fraai hakje van Mo Ihattaren kwam Donyell Malen vrij, die blijkbaar alleen tegen te houden was middels een overtreding. Eran Zahavi zette zich achter de bal en had geen moeite met dit buitenkansje: 0-1.

Eran Zahavi zette PSV nog op 0-1. Ⓒ ANP/HH

De Eindhovenaren hadden tot dan toe weinig te duchten van de Grieken. PAOK kreeg voor rust welgeteld nul kansen. Ondertussen had Zahavi - na een fraaie pass van Sangaré - PSV op 0-2 kunnen zetten, maar hij stuitte op doelman Zivko Zivkovic.

Tandje bij

Aanvoerder Rosario - net terug van corona - bleef na rust in de kleedkamer achter, Adrian Fein was zijn vervanger. Meteen na de theepauze werd het wel zomaar 1-1. Een vrije trap werd uitverdedigd, maar de bal kwam recht voor de voeten van Andrija Zivkovic, die kon uithalen. Stefan Schwab kon er net zijn voet tegenzetten: 1-1 uit het niets.

Ryan Thomas (r) in duel met Diego Biseswar Ⓒ AFP

De Grieken hadden duidelijk een tandje bijgeschakeld. Keeper Mvogo dacht weer eens op te bouwen door het midden, maar gaf de bal niet op veel snelheid. Uiteindelijk ging de bal er op dat moment net niet in, maar een minuut later wel. Ryan Thomas werd de bal eenvoudig ontfutseld, waarna PAOK het klusje daarna wel knap uitspeelde: 2-1 en de wedstrijd totaal gekeerd.

Onherkenbaar

PAOK tapte uit een ander vaatje, maar de Eindhovenaren ook. Ze speelden ineens slap en nonchalant, resulterend dus in een achterstand. De jomge invaller Christos Tzolis maakte het nog erger voor de ploeg van Schmidt. Hij mocht zomaar doorlopen en de 3-1 aantekenen. 13 minuten na rust was ineens alles anders in Thessaloniki.

Het werd in de 66e minuut nog erger. Invaller Mauro Junior verloor eenvoudig de bal, waarna Zivkovic door mocht lopen en mocht uithalen: 4-1 binnen een mum van tijd. In blessretijd leek het zelfs nog erger te worden, maar de 5-1 bleef PSV bespaard wegens buitenspel.

Aangezien onderling resultaat telt in de groepsfase van de Europa League, is deze uitslag wellicht desastreus voor PSV. Met het sterke Granada ook nog in de groep, wordt het nog een hels karwei voor Schmidt en co om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

