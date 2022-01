Marianne Vos klopt Lucinda Brand en verovert achtste wereldtitel veldrijden

Het was een verwacht duel in Arkansas. Lucinda Brand was als titelverdedigster het meest constant deze winter, maar Marianne Vos piekte misschien wel het best. Na een geslaagd wegseizoen, met winst in Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race en zilver op het WK op de weg in Leuven, greep Vos haar achtste wereldtitel in het veldrijden. Zestien jaar na haar eerste wereldtitel in Zeddam, acht jaar na haar laatste zege in een WK veld in Hoogerheide.

Lucinda Brand tijdens het WK veldrijden. Ⓒ ANP/HH

Brand nam de eerste vier ronden de leiding resoluut in handen. De Dordtse wilde er geen tactisch spel van maken, maar dat werd het toch nadat Marianne Vos niet van wijken wilde weten. Pas aan het einde van de vierde ronde nam Vos een eerste keer over. Aanvallen volgden, maar geen van de twee wist afstand te nemen.

Net als op het NK was Vos emotioneel na haar zege. „Het is ongelooflijk. Het was lang geleden voor me. Maar daar denk je niet aan als zo’n WK eraan komt. Ik focuste me alleen maar op deze race, maar ik kan het niet geloven dat het gelukt is. Het was een lastige race en Lucinda was een lastige tegenstander. Ze legde de druk erop, maar je komt hier lastig weg. Ik moest kalm blijven en de juiste dingen doen in de laatste ronde. Er liggen veel jaren tussen de titels. Dit jaar had ik een geweldige steun van mijn ploeg en mijn familie en heb ik de juiste keuzes gemaakt. Ik ben dankbaar om hier opnieuw een wereldtitel te winnen.”

Marianne Vos in actie op het parcour in Fayetteville. Ⓒ ANP/HH

Brand voelde het verlies de voorgaande weken al aankomen. Ze verloor het NK in Rucphen begin januari en vorige week ook de generale repetitie in Hoogerheide. Als voormalig knecht van de destijds onklopbare Vos in de Rabobank-formatie kende ze haar tegenstandster door en door. „Het blijft een feit dat het WK een belangrijke wedstrijd is waarbij de titel op één dag vergeven wordt. Ik heb er een mooi seizoen opzitten, waarin ik me echt een waardig wereldkampioene heb getoond en waar ik echt van heb genoten. Marianne heeft misschien beter naar dit evenement kunnen toeleven en blijft gewoon een toprenster. Ik heb er alles aan gedaan om in de regenboogtrui te mogen rijden, maar het is niet gelukt.” Brand rijdt vanaf volgend weekeinde in de trui van Europees kampioene, die ze veroverde in november op de Col du VAM in Drenthe.