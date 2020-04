Marko: ’F1-seizoen start met twee races in Oostenrijk’

Volgens Marko gaat het om de aanvankelijk al geplande Grand Prix op 5 juli en een extra race op 12 juli. De Oostenrijker heeft dat verteld op Ö3, een radiozender uit zijn land. Er zijn geen fans en journalisten welkom. „En medewerkers van de teams hebben een negatieve coronatest nodig om af te reizen”, aldus Marko.

Tweede golf

De Red Bull-topman deed al eerder uitspraken in de richting dat het seizoen zou starten in Oostenrijk. De (lokale) autoriteiten rond Spielberg hadden al aangegeven open te staan voor het organiseren van een besloten race, mits er geen tweede golf zou volgen wat de uitbraak van het coronavirus betreft.

Bekijk ook: FIA trekt meer macht naar zich toe

Marko noemt de kans ’zeer groot’ dat het seizoen zal starten in zijn vaderland. Op dit moment is de eerste Grand Prix op de kalender nog altijd die in Frankrijk op 28 juni, maar het is wachten totdat ook die race officieel wordt uitgesteld. De Formule 1-leiding hoopt op korte termijn met een nieuwe kalender voor 2020 te komen.