Mathieu van der Poel doet definitief mee aan wegwedstrijd WK

Die is uiteraard blij met het groene licht van Van der Poel.

„Mathieu heeft niet de ideale aanloop naar dit WK gehad, maar hij geeft zeker een extra dimensie aan onze wegploeg, het vergroot onze kansen op succes dat hij meedoet. Hij is vermoedelijk niet de uitgesproken favoriet vanwege zijn fysieke problemen in de aanloop naar dit WK, maar hij zal zeker een renner zijn waar naar gekeken wordt. Ik ben blij dat hij van start gaat.”

Van der Poel reed vorige week zondag in de Antwerp Port Epic zijn eerste wedstrijd na het uitvallen in de olympische mountainbikewedstrijd en won meteen. De kopman van Alpecin-Fenix zegde wegens rugklachten af voor de WK mountainbike en de Benelux Tour.

Het wordt de tweede keer dat Van der Poel deelneemt aan een WK bij de eliterenners. Twee jaar geleden in Yorkshire leek hij op weg naar de titel, maar viel hij door een ’hongerklop’ in volle finale ver terug. Als junior veroverde hij in 2013 in Florence de wereldtitel. Bij de beloften nam hij slechts eenmaal deel: 10e in 2014. Als veldrijder werd hij inmiddels vier keer wereldkampioen.