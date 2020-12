Voetballers betrapt tijdens lockdownfeestje: ’Knuffelden nog toen agenten al binnen stonden’

Minstens twee spelers van Westerlo zijn de fout in gegaan. Ⓒ HH/ANP

ANTWERPEN/WESTERLO - Minstens twee spelers van voetbalclub KVC Westerlo zijn afgelopen weekend betrapt op een lockdownfeestje in een appartement in het centrum van Antwerpen. Van afstand houden was geen sprake. De aanwezigen hadden elkaar nog vast toen de agenten al binnen stonden.