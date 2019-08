Albon kijkt op tegen Verstappen

Max en Alexander Albon (r.) kunnen het ondanks de rivaliteit prima met elkaar vinden. Ⓒ BSR Agency

SPA-FRANCORCHAMPS - Ze kennen elkaar door en door, Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon. Zoals dat ook geldt voor de Limburger en zijn rücksichtslos naar Toro Rosso verbannen vorige kompaan Pierre Gasly. Alleen zijn de rollen nu in vergelijking met de kartstrijd van 2010 wel voor een groot deel omgedraaid. Verstappen is de grote man, Albon moet zich in de negen resterende races namens Red Bull Racing nog zien te bewijzen.