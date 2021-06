’Duel tussen België en Italië wordt een veldslag’

Hij zei nog de nodige plannen te hebben de komende week. „Ik probeer mijn lichaam tussen de wedstrijden goed te laten herstellen. Helemaal tevreden ben ik nog niet. Mijn eerste wedstrijden waren matig, niet slecht maar ook niet goed. Tegen Portugal was het al beter, maar ik blijf kritisch op mezelf. Dat is nodig om ver te komen. Ik wil meer laten zien.”

„De wedstrijd van vrijdag wordt zwaar, een fysieke veldslag”, aldus Tielemans. „Daar moeten we op voorbereid zijn. Een goede actie kan een wedstrijd helemaal veranderen. Dat kan bijvoorbeeld zo’n schot als dat van Thorgan Hazard tegen Portugal zijn. Veel jongens in onze ploeg kunnen dat. We hebben tegen Portugal getoond dat we efficiënt kunnen zijn. We kunnen ook meer creëren, maar het hoeft niet altijd.”

Youri Tielemans staat de media te woord. Ⓒ HH/ANP

Of Kevin De Bruyne en Eden Hazard meedoen tegen Italië is de vraag. De twee sterspelers zijn geblesseerd. Tielemans: „Voor mijn taken op het veld maakt het niet uit of Kevin en Eden spelen. Maar voor de ploeg is het natuurlijk wel een groot verschil. Kevin bijvoorbeeld is erg belangrijk om de bal in de ploeg te houden. We moeten dat zonder hem beter proberen op te vangen, meer oplossingen vinden als de tegenstander ons onder druk zet. Hij maakt ook altijd de juiste keuze. Het is heel speciaal. Hij heeft bij elke actie een idee.”

Tielemans speelt in de Premier League bij Leicester City. Hij maakte enkele weken geleden het winnende doelpunt in de finale van de FA Cup tegen Chelsea.

Kevin De Bruyne en Eden Hazard ontbraken woensdag op de training van het Belgische voetbalelftal. De twee zijn niet fit. Het is de vraag of bondscoach Roberto Martinez vrijdag in de kwartfinale van het Europees kampioenschap tegen Italië in München over de sterspelers kan beschikken.

Martinez echter gaf eerder al aan enigszins optimistisch te zijn. „Hun EK is nog niet voorbij.” In de achtste finale tegen Portugal vielen De Bruyne en Hazard geblesseerd uit.

Ook Jason Denayer was er op de training niet bij, voor zijn absentie werd vooralsnog geen reden opgegeven.