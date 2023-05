Premium Het beste van De Telegraaf

Opluchting en realisme bij Heracles Almelo: ’Doelstelling? Handhaving’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Heracles-aanvoerder Justin Hoogma houdt dolblij de ’promotietrofee’ de lucht in. Ⓒ PRO SHOTS

ALMELO - In navolging van PEC Zwolle heeft ook Heracles Almelo het verblijf in de Keuken Kampioen Divisie tot één seizoen weten te beperken. De uiterst onfortuinlijke degradant van vorig seizoen verzekerde zich met een 3-0 zege op Jong PSV van een plek bij de eerste twee. De ontlading was groot in Almelo, waar de terugkeer op het hoogste niveau na het laatste fluitsignaal werd gevierd met een ouderwetse pitch invasion.