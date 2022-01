Brian Brobbey: ’Appje Erik ten Hag was genoeg voor mij’

De 19-jarige Brobbey hoefde niet lang na te denken toen Ten Hag in zijn zoektocht naar een (tijdelijke) vervanger voor Sébastien Haller, die met Ivoorkust meedoet aan de Afrika Cup, bij hem uitkwam. „Hij stuurde mij een appje dat hij me nodig had”, aldus Brobbey. „Verder hebben we niet veel besproken. Ik heb ook niet apart met hem gezeten ofzo.”

Brobbey had in aanloop naar het duel in de Galgenwaard geen last van druk of stress. „Daar heb ik eigenlijk nooit last van. Nou, één keertje. In de Champions League tegen Atalanta.” Brobbey doelde daarmee op de beslissende groepswedstrijd in december 2020, toen hij vrij verrassend als basisspeler startte. Ajax verloor met 1-0 en werd uitgeschakeld.

Hoewel de sterke aanvaller bij Leipzig maar weinig speelde, was het naar de mening van Brobbey geen verloren half jaar. „Het heeft me wel wat gebracht, ik heb veel geleerd van die jongens daar. Bijvoorbeeld hoe ik buiten het veld met bepaalde zaken om moet gaan. Ook ben ik nog fitter geworden”, zei hij. „Voetballend is het wel heel anders. Bij Ajax is diepgang altijd belangrijk.”

Spijt van zijn vroege vertrek naar het buitenland heeft Brobbey niet. „Als jonge jongen maak je keuzes.”

"Afgetekende overwinning"

Erik ten Hag had weinig aan te merken op Ajax. „Het was een afgetekende overwinning van een goed Ajax. We namen direct de regie. Utrecht had geen antwoord op ons positiespel.”

„Hij doet precies wat ik van hem gevraagd heb”, aldus Ten Hag over Brobbey. „Hij kiest op de juiste manier positie.” Ten Hag was niet verbaasd dat de jonge aanvaller er tegen Utrecht direct stond. „Of hij fysiek sterker is geworden? Hij heeft zeker stappen gemaakt in Duitsland.”

De Ajax-trainer vindt niet dat hij zijn gelijk heeft gehaald met de snelle terugkeer van Brobbey. „In z’n algemeenheid vind ik dat spelers niet te vroeg naar het buitenland moeten gaan. Bijna allemaal hebben ze in het begin problemen. Ze komen terecht in een grotere competitie, met meer weerstand. Er is volgens mij geen ideale leeftijd om de stap naar het buitenland te zetten. Dat is per speler verschillend.”