Organisaties willen grote rol mensenrechten bij toewijzing WK’s

Amnesty stelt dat een wereldwijde coalitie van mensenrechtenorganisaties, vakbonden, spelers en fans er bij de FIFA op aandringt ervoor te zorgen dat mensenrechten een grote rol spelen bij het kiezen van de landen die het WK voetbal voor mannen van 2030 kunnen organiseren. De organisaties, verenigd in de Sport & Rights Alliance, vragen de FIFA nadrukkelijk ervoor te zorgen dat de resultaten van een opiniepeiling die in opdracht van Amnesty werd uitgevoerd in vijftien landen, zwaar meeweegt tijdens de besluitvorming.

Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van het publiek, 53 procent, van mening is dat mensenrechten een van de beslissende factoren moeten zijn bij het toekennen van grote sporttoernooien als het WK 2030. In Nederland is dit 62 procent.

Hogere prioriteit

„Het is duidelijk dat het publiek wil dat mensenrechten een hoge prioriteit hebben, zodat tijdens het WK het voetbal centraal staat en het toernooi geen platform biedt voor uitbuiting, onderdrukking of discriminatie”, zegt Steve Cockburn, hoofd economische en sociale rechtvaardigheid van Amnesty International. „De FIFA moet de strengste mensenrechtennormen hanteren bij het bekijken van alle biedingen om haar belangrijkste toernooi te organiseren, duidelijke actieplannen voor de mensenrechten eisen en elk bod afwijzen dat niet geloofwaardig laat zien hoe ernstige mensenrechtenrisico’s worden voorkomen.”

De FIFA introduceerde voor het eerst mensenrechtencriteria in de bieding voor het WK 2026. Dat gebeurde na de omstreden aanwijzing van Rusland en Qatar voor de WK’s van 2018 en 2022. Amnesty vreest dat er voor het WK van 2030 minder streng naar wordt gekeken en baseert zich onder meer op de toewijzing sinds 2017 van het WK voor clubs aan China, de Verenigde Arabische Emiraten, Marokko en Saudi-Arabië.

Beveiliging

Uit het door YouGov uitgevoerde onderzoek, waaraan bijna 17.500 volwassenen uit vijftien landen wereldwijd deelnamen, kwam naar voren dat de ondervraagden de veiligheid en beveiliging van fans, atleten en vrijwilligers de hoogste prioriteit geven, 57 procent. Daarna volgen mensenrechten inclusief werknemersrechten, persvrijheid en non-discriminatie.