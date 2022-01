Bloemendaal strikt Pinoké-goalgetter Dennis Warmerdam

Warmerdam was na twaalf jaar Pinoké toe aan een nieuw avontuur. Daarvoor kwam hij uit voor Reigers. „Bloemendaal is een geweldige kans. Het is zo’n mooie club, er lopen heel veel mensen rond die weten hoe het is om aan de top te moeten presteren.”

De spits die in het verleden afrekende met een zeldzame vorm van kanker in zijn rechterarm, zegt ’zowel op technisch, tactisch als op mentaal gebied nog stappen te kunnen maken’. „Bloemendaal straalt hockey uit; het is een warme club.” Warmerdam heeft zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen van Parijs.

Maurits Visser

De huidige koploper van de Hoofdklasse wist ook de contracten met twee sleutelspelers te verlengen: zowel doelman Maurits Visser (26), opgeleid aan het Kopje, als verdediger Floris Wortelboer (25) tekenden bij in Bloemendaal. Beide spelers maken deel uit van de Oranje-selectie die momenteel in Spanje op trainingsstage is.

Maurits Visser: „Bloemendaal is de club waar ik ben opgegroeid, ik wil hier blijven om voor de prijzen te spelen.” De ploeg uit Kennemerland is regerend landskampioen en Europees kampioen.

Dennis Warmerdam met keeper Maurits Visser (l) en Floris Wortelboer (r) die hebben bijgetekend bij Bloemendaal. Ⓒ Koen Suyk

Schouderblessures

Floris Wortelboer is bezig aan zijn vijfde seizoen in Noord-Holland, na te zijn overgekomen van Den Bosch. „De afgelopen jaren heb ik veel pech gehad met mijn schouders. Maar die zijn nu geopereerd en dat ligt achter mij”, aldus ’Wortel’, die in de recente olympische zomer verstek moest laten gaan in Tokio.

„Ik ga er alles aan doen om onmisbaar te zijn voor mijn team, de club en voor Oranje”, vervolgt Wortelboer, goed voor 57 caps. „Tijdens die taaie periode heb ik veel steun gehad van Bloemendaal en ik weet dat zoiets niet vanzelfsprekend is. Iedereen leefde mee, ik ben hier echt op mijn plek.”

Pikant

Op 6 maart wordt de competitie hervat. Bloemendaal ontvangt saillant genoeg het Pinoké van Dennis Warmerdam. De heenwedstrijd in het Amsterdamse bos werd gewonnen door Bloemendaal.