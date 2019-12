’Youngsters’ helpen United langs Newcastle

Daarmee herstelde het elftal van coach Ole Gunnar Solskjaer zich van de nederlaag tegen het laaggeklasseerde Watford van zondag (2-0).

United begon wel slecht tegen Newcastle, waar oud-PSV'er Jetro Willems een basisplaats had. Matthew Longstaff opende in de 17e minuut de score: 0-1. Manchester was daarna oppermachtig en sloeg snel toe. Anthony Martial maakte in de 24e minuut gelijk en ook Mason Greenwood en Marcus Rashford scoorden nog in de eerste helft.

Het duel was helemaal gespeeld toen Martial kort na de pauze wederom doel trof. De Fransman staat nu op zes treffers in de competitie dit seizoen.

Manchester United klom naar de zevende plaats met 28 punten. Burnley, dat vier punten minder heeft, is zaterdag de volgende opponent.