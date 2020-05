McLaren-baas vindt F1-plan met 18 races onrealistisch

De F1-leiding zet voorlopig zijn zinnen op 5 juli. Dan moet het Formule 1-circus van start gaan met de Grand Prix van Oostenrijk. Uiteindelijk gevolgd door nog zeventien races.

Brown bekijkt het door een andere bril. Hij vindt dat de F1-leiding beter rekening moet houden met onvoorziene omstandigheden, om zo eenzelfde soort fiasco als in Australië - toen de GP ’last minute’ werd afgelast - te voorkomen. Aldaar werd ook een staflid van McLaren positief getest op het coronavirus.

„Formule 1 gokt op zestien tot achttien races, die dan op vijftien verschillende circuits verreden worden. Ik zie het pessimistisch in. Ik ga eerder uit van veertien tot vijftien races op tien circuits”, laat Brown weten aan Autosport.com.

Oostenrijk lijkt er klaar voor te zijn. Net zoals Engeland met Silverstone, waar de Formule 1 zou moeten neerstrijken na Oostenrijk. De Grand Prix’ vinden dan plaats zonder publiek. Het probleem doet zich echter volgens Brown pas echt voor zodra er ver gereisd moet worden. „Er gaat een moment komen dat we tegen een muur aan lopen en dat er een nieuwe golf van het virus uitbreekt. Als we dan met vliegtuigen richting Azië en Amerika vliegen worden de risico’s alleen maar groter”, aldus Brown, die meerdere races in Europa wél ziet zitten. Dan acht hij veertien tot vijftien races haalbaar. „In dat geval vind ik het ook volledig genoeg voor een echt kampioenschap.”

Voor een geldig kampioenschap moeten er minstens acht races verreden worden. „Dat aantal halen we sowieso wel”, sluit Brown af.