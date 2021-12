Max Verstappen gekozen tot Sportman van het Jaar, Sifan Hassan beste sportvrouw

Verstappen, de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1, kreeg de voorkeur boven BMX’er Niek Kimmann en baanwielrenner Harrie Lavreysen, die beiden afgelopen zomer in Japan olympisch goud pakten. Lavreysen pakte zelfs drie plakken: twee keer goud en één keer brons.

In 2016 werd Verstappen ook al gekozen tot Sportman van het Jaar. In dat jaar boekte hij zijn eerste overwinning in de Formule 1.

Sportvrouw van het Jaar

Bij de vrouwen ging de prijs naar Sifan Hassan. De atlete pakte in Tokio twee keer olympisch goud. Shorttrackster Suzanne Schulting, dit jaar op de WK in Dordrecht een klasse apart, en wielrenster Annemiek van Vleuten (in Tokio goed voor een gouden plak) maakten eveneens kans op de titel. Hassan werd bij het laatste Sportgala in 2019 ook al gekozen tot Sportvrouw van het Jaar.

„Dit is heel bijzonder voor mij”, aldus Hassan in een reactie voor de camera van de NOS. De atlete kon niet bij het Sportgala zijn omdat ze positief had getest op corona.

Hassan was de eerste atlete die de 1500, 5000 en 10.000 meter combineerde op een Olympische Spelen. Ze voltooide die unieke trilogie met drie medailles. Alleen Fanny Blankers-Koen behaalde meer olympische medailles voor Nederland in de atletiek. Zij won vier keer goud op de Spelen van Londen in 1948.

Sifan Hassan krijgt de prijs uitgereikt voor Sportvrouw van het Jaar tijdens het NOC*NSF Sportgala. Ⓒ ANP

De Nederlandse baansprinters zijn voor de tweede keer uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar. Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli bevestigden hun jarenlange suprematie op de teamsprint afgelopen zomer in Japan, door ook olympisch goud te veroveren. De baanwielrenners werden op het Sportgala van 2018 ook al gekozen tot Sportploeg van het Jaar.

"Goed bezig jongens, we hebben ’m!"

Van den Berg mocht de Jaap Eden-award in ontvangst nemen namens de sprintploeg. „De anderen zijn op trainingskamp. Goed bezig jongens, we hebben ’m!”, zei Van den Berg.

Paralympisch Sporter

Jetze Plat (para-wielrennen en para-triatlon). De geboren Amsterdammer veroverde afgelopen zomer op de Paralympische Spelen van Tokio drie gouden medailles in vier dagen tijd: op de triatlon, de tijdrit en de wegwedstrijd. Plat (30) werd in 2017 en 2019 ook al uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar.

Jetze Plat krijgt de prijs uitgereikt voor beste Paralympische sporter van het jaar tijdens het NOC*NSF Sportgala. Ⓒ ANP

Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs

Voormalig wielrenner Hennie Kuiper heeft de Fannie Blankers-Koen Carrièreprijs gekregen. De 72-jarige Kuiper ontving die oeuvreprijs uit handen van oud-winnaar Joop Zoetemelk. „Ik ben hier best trots op”, aldus Kuiper, een van de meest succesvolle Nederlandse wielrenners ooit.

Bibian Mentel kreeg postuum de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs. De paralympisch snowboardster overleed op 29 maart van dit jaar op 48-jarige leeftijd. Uit handen van Richard Krajicek, in 2019 winnaar van de oeuvreprijs, ontvingen haar man Edwin Spee en zoon Julian thuis de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs.

Coach van het Jaar

Hugo Haak heeft opnieuw de prijs gekregen voor Coach van het Jaar. De 30-jarige Haak is de coach van de Nederlandse baansprinters. Hij ontving in 2019 ook al de Jaap Eden-award op het Sportgala.

Onder leiding van Haak grossierden de baanwielrenners de afgelopen jaren in titels op de grote toernooien. Hij kondigde vorige maand aan dat hij uiterlijk komend voorjaar stopt.

Talent van het Jaar

Gewichtheffer Enzo Kuworge heeft op het Sportgala de Young Talent Award gekregen, de prijs voor het grootste talent. De 20-jarige Gelderlander deed afgelopen zomer mee aan de Olympische Spelen en eindigde in Tokio als zesde in de klasse boven 109 kilogram. Kuworge was de eerste Nederlandse gewichtheffer op de Spelen sinds Piet van der Kruk in 1968.

Vorig jaar ging het Sportgala niet door, omdat vanwege de coronapandemie de sportwereld enkele maanden stil lag. Daarom werden bij de verkiezing van dit jaar ook de belangrijkste sportprestaties uit 2020 belicht en meegewogen. De stemming vond digitaal plaats. Bijna 1100 sporters kozen in de sporterscategorieën, ruim 250 coaches brachten hun stem uit voor de titel Coach van het Jaar. De stemmen van de sporters en coaches telden voor 50 procent mee, de stemmen van de vakjuryleden bepalen de andere helft.