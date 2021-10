FC Utrecht verslaat Heerenveen en evenaart clubrecord

Moussa Sylla, op aangeven van Django Warmerdam, en Sander van de Streek maakten de doelpunten voor FC Utrecht. Willem Janssen trof in eigen doel (1-1). De aanvoerder van FC Utrecht maakte in zijn vorige 393 duels in de Eredivisie nooit een eigen doelpunt.

Van der Streek vierde in de 80e minuut zijn winnende treffer. Hij begon op de bank en kwam in de 64e minuut in het veld voor Othmane Boussaid. Bij Heerenveen ontbrak Henk Veerman in de basisformatie. Trainer Johnny Jansen liet vlak voor het duel weten dat hij niet helemaal tevreden is over zijn centrumspits. Siem de Jong startte in het centrum van de aanval. Coach Jansen liet Veerman in de 75e minuut nog wel invallen.

Het eerste eigen doelpunt ooit van Willem Janssen Ⓒ Pro Shots

FC Utrecht evenaarde een clubrecord. Alleen in het seizoen 1983/1984 begon de club ook zo voortvarend aan de competitie, omgerekend naar een systeem met drie punten voor een zege. Destijds was Barry Hughes de trainer van FC Utrecht.