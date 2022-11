Sport kort: Antetokounmpo wint strijd der NBA-sterren

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Antetokounmpo verslaat Doncic in duel tussen NBA-sterren

07.50 uur: In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Giannis Antetokounmpo zijn club Milwaukee Bucks naar een overwinning op Dallas Mavericks geleid. De Bucks tegen de Mavericks was vooral een duel tussen de NBA-sterren Antetokounmpo en Luka Doncic. De 27-jarige Griek was net iets beter op dreef dan de vier jaar jongere Sloveen.

Antetokounmpo leidde de Bucks met 30 punten en 11 rebounds naar de winst: 124-115. Doncic, de Sloveense topscorer van de NBA, tekende voor 27 punten en gaf ook 12 assists. Met veertien overwinningen tegenover vijf nederlagen staat Milwaukee Bucks in het oosten op de tweede plaats achter Boston Celtics, dat tegen Washington Wizards de zestiende zege van het seizoen boekte (130-121). Jaylen Brown gooide 36 punten bij elkaar voor de Celtics, die pas vier keer verloren.

De Kroaat Ivica Zubac zorgde voor een opzienbarende prestatie bij Los Angeles Clippers door maar liefst 29 rebounds te pakken in de met 114-100 gewonnen thuiswedstrijd tegen Indiana Pacers. De laatste keer dat een speler van de Clippers zoveel rebounds pakte, was in 1988. De 2,13 meter lange Zubac tekende ook nog eens voor 31 punten.