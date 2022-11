Tiger Woods mist eigen toernooi door voetblessure

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Golficoon Woods mist eigen toernooi door voetblessure

00.12 uur: Golficoon Tiger Woods heeft zich teruggetrokken uit de Hero World Challenge op de Bahama's, het toernooi waarvan hijzelf de gastheer is. De vijftienvoudig majorwinnaar heeft een peesplaatontsteking in zijn rechtervoet, meldde hij via Twitter.

De World Challenge is een invitatietoernooi met topgolfers. Onder anderen Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Jon Rahm, Justin Thomas en Collin Morikawa, spelers uit de top 10 van de wereldranglijst, behoren tot het deelnemersveld op de baan van Albany.

Woods zou zijn rentree maken in het toernooi, dat vooral bedoeld is om geld in te zamelen voor zijn liefdadigheidsinstelling. De Amerikaan speelde voor het laatst in juli in het Brits Open. "In de voorbereiding en training voor de Hero World Challenge van deze week heb ik een peesplaatontsteking in mijn rechtervoet ontwikkeld, waardoor ik moeilijk kan lopen", aldus Woods. "Na overleg met mijn artsen en trainers heb ik besloten om me deze week terug te trekken en me te concentreren op mijn gastheerschap."

Beale volgt Van Bronckhorst op als trainer Rangers FC

19.27 uur: Rangers FC heeft de opvolger van de ontslagen trainer Giovanni van Bronckhorst aangesteld. Het is Michael Beale, die overkomt van Queens Park Rangers. De 42-jarige Engelsman heeft een contract getekend bij de Schotse club tot en met 2026.

Van Bronckhorst moest eerder deze maand inrukken bij de club uit Glasgow. Rangers FC was ontevreden door de matige resultaten in dit seizoen. Zo verloor de club alle wedstrijden in de groepsfase van de Champions League, waaronder de twee confrontaties met Ajax.

Beale is geen onbekende voor Rangers. Hij was drie jaar lang de assistent van coach Steven Gerrard in de periode dat de club in 2021 voor het laatst de Schotse titel veroverde. Hij volgde in november 2021 Gerrard naar Aston Villa, maar koos er afgelopen zomer voor hoofdtrainer te worden bij QPR.

Hij heeft zich al na enkele maanden in dienst van de Londense club uit de Championship laten verleiden tot een dienstverband bij de Schotse club. "Ik ben enorm trots. Rangers FC is een prachtige club, het is een instituut", zei Beale in een verklaring op de website van Rangers FC.

Duitse oud-international Kruse weg bij Wolfsburg vanwege gedrag

17.49 uur: De Duitse oud-international Max Kruse vertrekt per direct bij zijn club VfL Wolfsburg. De club was klaar met de 34-jarige spits vanwege zijn onprofessionele houding. Kruse speelde veertien interlands voor het Duitse elftal en was eerder ook actief voor onder meer Werder Bremen en Borussia Mönchengladbach.

Kruse had zichzelf de laatste maanden onmogelijk gemaakt bij Wolfsburg en speelde begin september zijn laatste competitiewedstrijd voor de nummer 7 van de Bundesliga, waar zijn contract nog tot komende zomer doorliep.

De laatste tijd kwam Kruse vooral door randzaken in het nieuws. Zo deed hij mee aan verschillende pokertoernooien en plaatste hij foto’s van zichzelf bij een erotisch evenement op sociale media. Het gebrek aan discipline kostte hem eerder al zijn plek in de nationale ploeg.

Oranje speelt kwalificaties EK 2024 in drie Nederlandse steden

14:20 uur Het Nederlands elftal speelt de kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2024 volgend jaar in de Johan Cruijff ArenA, De Kuip en het Philips stadion. Oranje is ingedeeld in een poule met Ierland, Frankrijk, Gibraltar en Griekenland. Oranje opent het kwalificatietoernooi voor het EK op 24 maart 2023 met een uitwedstrijd tegen Frankrijk.

De eerste thuiswedstrijd vindt op 27 maart plaats. Dan wordt het duel tussen Nederland en Gibraltar afgewerkt in De Kuip in Rotterdam. Op 7 september speelt Oranje in het Philips stadion in Eindhoven tegen Griekenland. De laatste twee thuiswedstrijden vinden op 13 en 18 oktober plaats in de Johan Cruijff ArenA. Daar staan respectievelijk de wedstrijden Nederland-Frankrijk en Nederland-Ierland op het programma.

Op 24 maart, 10 september, 16 oktober en 21 november speelt Oranje uitwedstrijden.

Schotse voetbalbond legt het koppen aan banden

13:39 uur De Schotse voetbalbond legt het koppen flink aan banden. Trainingsoefeningen die herhaald koppen inhouden, mogen ook door de profs niet vaker dan één keer per week worden uitgevoerd. Dat heeft de Schotse bond besloten op basis van een nieuw onderzoek.

Ook mogen trainingsoefeningen waarbij herhaaldelijk koppen aan de orde is niet plaatsvinden op de dag voor én de dag na een wedstrijd. Clubs moeten het aantal keer dat spelers koppen tijdens trainingen controleren om de algehele ’kopbelasting’ te verminderen.

In 2019 bleek uit een onderzoek van de universiteit van Glasgow al dat ex-profvoetballers een verhoogd risico hebben om te overlijden aan dementie of de ziekte van Parkinson. Ook al was het niet mogelijk om een direct verband tussen deze ziekten en kopballen vast te stellen, besloten de voetbalclubs in Engeland, Schotland en Noord-Ierland toch om kopballen te verbieden in trainingen voor kinderen onder de 11 jaar. Voor spelers tot 17 jaar werden regels opgesteld om zo min mogelijk te koppen.

De Schotse bond FA heeft nu in samenwerking met de Hampden Sports Clinic opnieuw onderzoek gedaan naar koppen in training. De studie omvatte gegevens en inzichten uit het mannen- en vrouwenvoetbal voor volwassenen (18 jaar en ouder). Uit een enquête onder managers en coaches bleek dat meer dan 70 procent voorstander is van de introductie van koprichtlijnen voor senioren.

KNVB voegt label Veilig Sociaal Klimaat toe aan licentie-eisen

12.15 uur: De Nederlandse voetbalbond KNVB voegt het label Veilig Sociaal Klimaat aan de licentie-eisen voor clubs uit het betaalde voetbal. Dit label, ontwikkeld door de Nederlandse certificeringsspecialist Kiwa, is een hulpmiddel bij het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, racisme en discriminatie binnen een sportomgeving.

In de Eredivisie gaat hier dit seizoen al mee gewerkt worden. De Keuken Kampioen Divisie volgt met ingang van het volgende seizoen. Vanuit een onafhankelijke meting door Kiwa worden eventuele onvolkomenheden gerapporteerd aan de licentiecommissie van de KNVB. Waar nodig zet die dan met de clubs een stappenplan op ter verbetering van de situatie.

De inzet voor een veilig sociaal klimaat was al onderdeel van het licentiepakket, maar met de toevoeging van het label wordt een op de sportsector toegespitst instrument geboden om dit beter in de praktijk te brengen, meldt de bond. „De invoering van het label moet dan ook helpen bij een systematische aanpak van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag in het betaald voetbal, gekoppeld aan een onafhankelijke meting. Deze aanpak geldt voor alle geledingen van een club: van het eerste elftal, de voetbalacademie en de vrouwenafdeling tot aan kantoormedewerkers”, aldus de KNVB.

„Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag vinden wij erg belangrijk en mede daarom bestaat daarover ook een licentie-eis”, zegt directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. „Op deze manier leren clubs om signalen van grensoverschrijdend gedrag beter te herkennen en om betrokken mensen vanuit een melding beter te kunnen begeleiden. Het is absoluut noodzakelijk dat er in het betaald voetbal een veilige omgeving is, voor iedereen die er werkt.”

Het label werkt met drie pijlers. Zo moeten alle werknemers van een club terecht kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon, moet elke medewerker bekend zijn met de principes van een veilig sociaal klimaat en moeten zij grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen. Medewerkers van BVO’s die met jeugd werken, moeten tevens in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Clubs moeten bovendien een stappenplan hebben om betrokken mensen te kunnen begeleiden wanneer er misstanden worden gemeld en om als organisatie het veilig sociaal klimaat te verbeteren.

Antetokounmpo verslaat Doncic in duel tussen NBA-sterren

07.50 uur: In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Giannis Antetokounmpo zijn club Milwaukee Bucks naar een overwinning op Dallas Mavericks geleid. De Bucks tegen de Mavericks was vooral een duel tussen de NBA-sterren Antetokounmpo en Luka Doncic. De 27-jarige Griek was net iets beter op dreef dan de vier jaar jongere Sloveen.

Antetokounmpo leidde de Bucks met 30 punten en 11 rebounds naar de winst: 124-115. Doncic, de Sloveense topscorer van de NBA, tekende voor 27 punten en gaf ook 12 assists. Met veertien overwinningen tegenover vijf nederlagen staat Milwaukee Bucks in het oosten op de tweede plaats achter Boston Celtics, dat tegen Washington Wizards de zestiende zege van het seizoen boekte (130-121). Jaylen Brown gooide 36 punten bij elkaar voor de Celtics, die pas vier keer verloren.

De Kroaat Ivica Zubac zorgde voor een opzienbarende prestatie bij Los Angeles Clippers door maar liefst 29 rebounds te pakken in de met 114-100 gewonnen thuiswedstrijd tegen Indiana Pacers. De laatste keer dat een speler van de Clippers zoveel rebounds pakte, was in 1988. De 2,13 meter lange Zubac tekende ook nog eens voor 31 punten.