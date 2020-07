Video: Van Dijk bekroont formidabel seizoen met fraaie treffer

De aanvoerder van Oranje tekende in het gewonnen duel bij Newcastle United (1-3) tien minuten voor rust voor de gelijkmaker, nadat Dwight Gayle de Magpies op voorsprong had gezet.

Van Dijk torende na een voorzet van Alex Oxlade-Chamberlain hoog boven alles en iedereen uit en knikte de bal in de verre hoek. Het was de vijfde Premier League-goal van dit seizoen voor Van Dijk, die daarmee de meest scorende verdediger van de competitie is.

Bekijk ook: Ondanks zege valt doek voor Aké en Bournemouth

Via doelpunten van Divock Origi en Sadio Mané na rust boekte Liverpool ook in de slotwedstrijd van het seizoen een prima zege, die de formatie van Jürgen Klopp op 99 punten bracht. De voorsprong op het als tweede gefinishte Manchester City is achttien punten.

Van Dijk miste dit Premier League-seizoen geen minuut voor Liverpool. Behoudens zijn vijf goals gaf hij ook een assist en werd hij eenmaal bestraft met geel. In 38 competitieduels hield Van Dijk met zijn collega’s vijftien keer de nul.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Premier League