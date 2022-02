Botic van de Zandschulp ontbreekt in Dubai door positieve test

„Helaas kan ik deze week niet deelnemen in Dubai vanwege een positieve test op Covid-19. Ik volg op dit moment de richtlijnen die in Qatar gelden en blijf in isolatie tot ik negatief test”, aldus Van de Zandschulp op Twitter. „Ik heb helemaal geen symptomen en het gaat goed met me. Blijf veilig allemaal!”

De 26-jarige Gelderlander deed afgelopen week mee aan het toernooi van Doha, waar hij in de tweede ronde bleef steken. Dat was de week daarvoor ook zijn eindstation op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Van de Zandschulp haalde in Qatar in het dubbelspel de halve finales.

Eerder trok de Canadees Félix Auger-Aliassime, de nummer 9 van de wereld, zich vanwege rugklachten al terug voor het hardcourttoernooi in Dubai.

Ook Tallon Griekspoor kruipt richting top-50 ATP-ranking

Tallon Griekspoor heeft ondanks zijn uitschakeling in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Marseille een paar plekken winst geboekt op de wereldranglijst. De 25-jarige Noord-Hollander steeg van de 60e naar de 57e positie, weer een nieuwe hoogste ranking ooit van Griekspoor.

Tallon Griekspoor. Ⓒ ANP/HH

De Nederlander liet zich afgelopen week in Marseille in de eerste ronde verrassen door de Fransman Lucas Pouille, die met een wildcard was toegelaten. Botic van de Zandschulp strandde in Doha in de tweede ronde. De 26-jarige Gelderlander bleef de nummer 50 van de wereld.

Het is van 26 mei 2014 geleden dat er twee Nederlanders zo hoog stonden op de ATP-ranking. Destijds was Robin Haase de nummer 50 en Igor Sijsling de nummer 55.

Djokovic

Novak Djokovic voert de ranglijst nog steeds aan. De Servische tennisser, die deze week in Dubai alsnog aan zijn seizoen begint na zijn controversiële ’verbanning’ van de Australian Open, kan de eerste plaats echter kwijtraken aan Daniil Medvedev. De Rus neemt de koppositie sowieso over als hij het toernooi van Acapulco wint. In alle andere gevallen is hij afhankelijk van het resultaat van Djokovic in Dubai. „Het is in zijn handen, hij verdient het om de nummer 1 te worden”, zei Djokovic. „Als het deze week gebeurt, dan ben ik de eerste om hem te feliciteren.”