Mathieu van der Poel grijpt nét naast zege in epische editie Parijs-Roubaix

Doordat de editie van 2020 niet doorging door corona, werd gegokt op een oktoberversie in het najaar dus van 2020. Maar covid-19 gooide ook toen roet in het eten. Vervolgens werd de april-editie van Parijs-Roubaix wéér verplaatst: in oktober 2021 moest dan eindelijk weer eens de Hel van het Noorden verreden worden. Het werd een rit die menig wielerfan niet snel zal vergeten. Het was voor de renners namelijk enorm afzien op vooral de kasseienstroken. Modder, modder en nog eens modder.

Parijs-Roubaix of de 100 meter vrije slag? Ⓒ ANP/HH

De Nederlander Nils Eekhoff en de Belg Vermeersch bleven lang met z’n tweeën over na een lange, lange vlucht. Of lang, 78 km voor de meet werden de twee gegrepen door een twaalfkoppige groep. Want het was door de erbarmelijke omstandigheden al vroeg koers.

Doordat Deceuninck-QuickStep - de wielerploeg met de meeste favorieten - veel pech en valpartijen onderweg had, kregen Van der Poel en Wout van Aert meer ruimte om te koersen. De twee veldrijders konden uitstekend overweg op de modderige kasseien, iets wat niet van elke renner gezegd kan worden.

Toch reden ze nog wel zo’n minuut achter de kopgroep. Althans, Van der Poel, want Van Aert koerste daar weer achter. De Belg werd 94 km voor het binnenrijden van het Velodrome opgehouden.

MvdP merkte dat en gaf er een ferme snok aan. Van der Poel, Colbrelli, Ballerini en Boivin waren 70 km voor de meet in achtervolging. Het groepje met Van Aert, Stybar en Vanmarcke was daar weer achter op komst. De Nederlander van Alpecin-Fenix liet zien dat de Hel van het Noorden hem uitstekend ligt, want hij oogde ijzersterk.

Bijna onherkenbaar: Mathieu van der (modder)Poel Ⓒ ANP/HH

De kopgroep was inmiddels gereduceerd tot zes: Jasper Philipsen, Tosh van der Sande, Tom Van Asbroeck, Stefan Bissegger, Moscon en Max Walscheid. De groep van Van der Poel volgde op 50 seconden.

De voorste renner moet Wout van Aert voorstellen. Ⓒ ANP/HH

De Nederlander kreeg weinig steun en beukte in zijn eentje op kop. Van Aert 30 seconden achter ’MvdP’ en dan was nog 60 km koers te gaan.

Moscon was ondertussen weggereden van Vermeersch en Van Asbroeck. Van der Poel kwam met Colbrelli en Boivin niet echt dichterbij: op 1 minuut achterstand.Toch probeerde Van der Poel het maar nog eens. In zijn eentje, op jacht naar Moscon.

En de Italiaan ging - nadat hij een lekke band kreeg - ook nog eens op 26 km voor de meet naar de grond. Hij glibberde gewoon weg daar en zag de achtervolgende groep - want Van der Poel kwam niet weg - hem naderen.

Maar Moscon liet zich niet kennen op de loeizware kasseienstroken. Van der Poel knalde op 16 km voor het einde nog maar eens weg bij zijn mede-achtervolgers. Weer op jacht naar die deksele Italiaan. Nu werd hij echter wel gegrepen.

Sonny Colbrelli en Mathieu van der Poel, voor zover ze herkenbaar zijn. Ⓒ ANP/HH

Van der Poel kreeg Colbrelli en de onvermoeibare Vermeersch met zich mee. Opvallend: alle drie debuteerden in de Hel van het Noorden. De renners waren nauwelijks nog te herkennen door alle stof en modder.

De drie gingen het uitmaken op de iconische Velodrome in Roubaix. En daar bleek de Italiaan de rapste. Hij is daarmee de eerste Italiaan sinds Andrea Tafi (1999) die de Hel van het Noorden wint.