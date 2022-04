Red Bull-topman Helmut Marko: ‘Ik ben meer dan bezorgd’

Autosport

Herbeleef dramadag voor Verstappen in Melbourne, Leclerc klasse apart

In Australië vond zondag de derde Grand Prix van het Formule 1-seizoen plaats. De race op Melbourne Park eindigde in een drama voor Max Verstappen. De Nederlander viel voor de tweede keer dit seizoen uit vanwege technische problemen. Charles Leclerc was een klasse apart en boekte een superieure over...