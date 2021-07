Wekker zetten tijdens Olympische Spelen

Premium Sport

Tophockeyers gaan er met gestrekt been in op Olympische Spelen

Ze zijn huisgenoten en gezworen kameraden, maar zaterdag in het Oi Hockey Stadium in Tokio even niet. Oranje-vedette Jorrit Croon (22) over Arthur Van Doren (26) en hockeybelg Arthur Van Doren, de beste speler van de wereld, over Jorrit Croon. „Ik win liever van een goede vriend.”