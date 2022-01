Frenkie de Jong held voor belabberd Barça tegen Alavés

Frenkie de Jong kreeg de afgelopen periode veel kritiek, maar was zondag de man die absoluut probeerde Barcelona op sleeptouw te nemen. Hij was enorm ijverig en één van de weinigen die gevaar inleidde voor de Catalanen. Uiteindelijk zelfs doorslaggevend. De eerder als ‘onzeker’ betitelde De Jong, straalde nu in alles uit zich te willen laten gelden. Dit was de Frenkie in woord en daad zoals ‘we’ hem kennen. Ballen opeisend, nadrukkelijk aanwezig en teleurgesteld als hij een bal niet krijgt. De man die zin heeft het spel vorm te geven, al blijft dat in het huidige Barça enorm moeilijk.

Tegen de laagvlieger uit La Liga hadden Frenkie, Luuk de Jong en Sergiño Dest een basisplaats. Barcelona speelde als een uitgebluste bokser. Het was slordig en de grootste kans van de eerste helft was voor Pere Pons, maar de aanvaller van Alaves schoot volledig vrij voor Marc-André Ter Stegen recht in de handen van de Duitse goalie.

Luuk de Jong dicht bij goal

Luuk de Jong was in de eerste 45 minuten nog het dichtst bij een Barça-treffer en zag dat kort na rust alsnog helemaal gebeuren. Frenkie de Jong stak Ez Abde weg, maar het ene Barça-talent is het andere niet, bewees hij tegen de dwerg van La Liga. Hij legde zó matig breed, dat de inlopende en volledig vrije Luuk de Jong geen enkele kans had nog bij de bal te komen.

Kort daarop, in minuut 52, miste Pere Pons opnieuw voor Alaves, toen hij een voorzet vanaf de achterlijn van dichtbij slechts schampte. De aanhang van Barça kon aanvankelijk alleen nog opveren toen ‘Frenkie’ een voorzet op het hoofd van ‘Luuk’ neerlegde, maar de inzet van de meest trefzekere speler van de Catalanen de afgelopen periode ging over het doel. Totdat de middenvelder vlak voor tijd verlossing bracht.

Luuk de Jong kan net niet scoren. Ⓒ HH/ANP

De grote conclusie is dat sinds het vertrek van Ronald Koeman eind oktober, Barça nog geen haar beter is dan het was. Xavi won slechts met deze ontsnapping slechts zes (!) van zijn 14 officiële duels. Het realisme van zijn Nederlandse voorganger destijds, wordt met de wedstrijd meer voelbaar. Iedereen hoopte dat het met Xavi aan het roer zoveel beter zou gaan. Het tiki-taka zou misschien wel zijn herintrede doen. Gedragen door hoop en een groot verlangen daarnaar, kon dit slechts korte wedstrijdfases met de beste wil worden gezien. Maar uiteindelijk valt of staat alles met kwaliteit en beschikbare spelers.

Zo laat Memphis via zijn social media-kanalen zien op het trainingsveld van het Ciutat Esportiva Joan Gamper keihard aan zijn rentree te werken. De geblesseerde international zat zondagavond voor de buis, zo deelde hij, en zag zijn droomclub opnieuw worstelen. Dat gold ook voor Ansu Fati, die in het bekerduel met Athletic Bilbao opnieuw de vernieling in was geholpen. Vaak ging voor dit soort zaken de beschuldigende vinger (terecht) richting de medische staf. Nu was het coach Xavi die zich schuldig had gemaakt aan het opnieuw maanden wegvallen van de jonge ster van Barcelona.

Pappen en nathouden

Xavi kreeg van Joan Laporta wél de ruimte zijn medische staf te herinrichten. Hij krijgt alles aangedragen om te slagen als trainer van Barcelona en verving meerdere stafleden, waaronder een groot deel van de medische staf. Het nieuwe hoofd van de medische staf raadde hem aan Ansu een half uur te laten spelen tegen Bilbao, zo gaf Xavi zelf aan. Maar de coach liet hem ook in de verlenging nog staan en zag hem in minuut 96 uiteindelijk weer voor langere tijd wegvallen.

Zo is het pappen en nathouden in Barcelona, waar de op ramkoers geraakt Ousmane Dembélé ook ontbrak tegen Alaves wegens ‘maagklachten’. Verwacht wordt dat de aanvaller met absurde salariseisen dit seizoen niet meer in actie komt en mogelijk zelfs nog deze transferwindow vertrekt. Als dat financieel überhaupt voor enige club te behappen is… Het zijn de zorgen die dooretteren rondom de sportieve survivaltocht die dit seizoen is.

