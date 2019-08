Babel scoort voor winnend Galatasaray in verhit duel

De 32-jarige aanvaller droeg met een doelpunt bij aan de zege van Galatasaray bij Kayserispor: 2-3. Invaller Adem Büyük was de gevierde man in het elftal van trainer Fatih Terim, want hij maakte in de negende minuut van de blessuretijd het winnende doelpunt.

Galatasaray begon de Turkse competitie met een nederlaag bij Denizlispor en kwam daarna niet verder dan 1-1 tegen Konyaspor, ondanks een doelpunt van aanwinst Babel. In de uitwedstrijd tegen Kayserispor dreigde het aanvankelijk weer mis te gaan, toen Pedro Henrique de thuisclub op voorsprong zette.

Basacikoglu belangrijk

Younes Belhanda trok de stand halverwege de tweede helft gelijk en in de 87e minuut bracht Babel de club uit Istanbul aan de leiding. Op aangeven van Bilal Basaçikoglu tekende Umut Bulut voor de gelijkmaker, maar in de extra tijd schonk Büyük de ploeg van Babel alsnog de winst.

In het laatste half uur van het verhitte duel vielen maar liefst vier rode kaarten, waarvan drie voor Kayserispor, de ploeg van basiskracht Ben Rienstra.