MMA-icoon Fedor Emelianenko in ziekenhuis met corona

„Ik wil iedereen die zich oprecht zorgen heeft gemaakt over mijn gezondheid bedanken voor de steun”, aldus Emelianenko, die werd opgenomen in het Clinical Hospital No. 52 in Moskou, op Instagram.

„Ik voel me goed en ben aan het herstellen. Ik ben dankbaar voor de zorgzaamheid en het harde werk van de artsen en medici die mij hebben geholpen.”

Emelianenko geldt als een icoon in de MMA-wereld. Momenteel staat hij onder contract bij Bellator, waar hij vastligt voor nog twee partijen.

Organisator Scott Coker is voornemens om voor The Last Emperor, zoals de bijnaam van de vechter luidt, een soort afscheidstour op poten te zetten. Hij hoopt daarbij op de hulp van het coronavaccin.

„Ik wil niet dat Fedor afscheid neemt met een partij zonder publiek”, zo vertelde Coker in december aan MMA Junkie. „Ik wil dat hij afzwaait met een gevecht in Moskou voor 30.000 fans. Hij is de grootste MMA-vechter aller tijden en moet voor zijn eigen mensen met pensioen kunnen gaan. Ik wil echt iets groots opzetten voor Fedor. Voor mij is hij de koning.”