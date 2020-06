Ministers Van Rijn en Blokhuis om tafel met sportprominenten

Joop Alberda, oud-bondscoach van de Nederlandse volleyballers, publiceerde ruim een week geleden samen met Bas van de Goor, Epke Zonderland, Louis van Gaal, Sarina Wiegman, Guus Hiddink en neuropsycholoog Erik Scherder een paginagroot pamflet in twee nationale kranten over de cruciale rol van sport en bewegen in de maatschappij. Elf sportbonden en koepel NOC*NSF steunen de oproep aan regering.

Van Rijn en Blokhuis treffen dinsdag Alberda, Van de Goor en Scherder. „We gaan een poging doen de politiek en de samenleving te overtuigen”, zei Alberda vooraf. „Als we kunnen stoppen met roken, kunnen we ook stoppen met zitten. Wij hebben niet direct de oplossing voorhanden. Maar vanuit onze expertise zien we dat de norm voor bewegen steeds verder afglijdt.”