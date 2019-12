Vriendschap Van Gerwen en Van der Voort gaat veel verder dan darten

Michael van Gerwen en Vincent van der Voort maakten dertien jaar geleden in Nijmegen tijdens de International Darts League voor de eerste keer kennis met elkaar. De dertiger Van der Voort was toen diep onder de indruk van de toen 17-jarige Van Gerwen. Ondanks het leeftijdsverschil werden ze in de daaropvolgende jaren elkaars boezemvrienden. Zet het duo bij elkaar en het is lachen, gieren, brullen. Al is er vaak wel een serieuze ondertoon hoorbaar. Zo ook tijdens het interview waar we over hun bijzondere band spraken.