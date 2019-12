Oranje speelt eerste interland in 2020 tegen Amerika

Op 26 maart neemt de formatie van bondscoach Ronald Koeman het in het Philips Stadion op tegen Team USA, drie dagen later is Spanje in de Johan Cruijff ArenA de tegenstander.

Oranje speelde vijf keer eerder vriendschappelijk tegen de Amerikanen. Dat leverde vier overwinningen op en één nederlaag, bij de laatste ontmoeting op 5 juni 2015 in Amsterdam. Toen won ’Team USA’ in de ArenA met 4-3 van het elftal van de toenmalige bondscoach Guus Hiddink.

Het Amerikaanse elftal staat nu onder leiding van bondscoach Gregg Berhalter, oud-speler van onder meer PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur. Ajacied Sergiño Dest debuteerde dit jaar bij de VS. De 19-jarige verdediger verkoos het Amerikaans elftal onlangs boven Oranje.