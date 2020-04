Belgische competitie definitief stopgezet om coronacrisis

Door het besluit is Club Brugge, de club van de Nederlandse middenvelder Ruud Vormer, de nieuwe kampioen van België. AA Gent, dat 15 punten minder had, stond na 29 duels tweede. Waasland-Beveren bezette de laatste plaats.

De beslissing moet nog bekrachtigd worden in een algemene vergadering, waarin alle 24 profclubs een stem hebben, maar dat is niet meer dan een formaliteit, zo stelt Het Nieuwsblad. De krant meldt verder dat nu een werkgroep wordt opgericht om de Europese tickets en de promotie-/degradatieplekken te verdelen. Tevens wordt gekeken hoe volgend seizoen moet worden ingericht. Men hoopt dat de bekerfinale nog wel voor 30 juni kan worden afgewerkt.

Bekijk hier de eindstand van de Belgische Pro League.

Als er daadwerkelijk groen licht komt voor het stopzetten dan bestaat de Jupiler Pro League volgend seizoen uit achttien in plaats van zestien ploegen, inclusief OH Leuven en Beerschot. Waasland-Beveren blijft in het voorstel behouden.

De reguliere competitie telt in België 30 speelronden, daarna worden in diverse poules nog tien duels afgewerkt, waarin de prijzen worden verdeeld.

UEFA

Woensdag besloot de UEFA nog om alle Europese competities en interlands van de komende maanden te schrappen. Op die manier wilde de voetbalbond de clubs en bonden de tijd geven om de nationale competities voor de uiterste einddatum van 3 augustus af te werken. Daar heeft men in België gezien de omstandigheden dus geen trek in.

'We zijn er mee bezig om een noodfonds te maken voor alle clubs' Ⓒ Hollandse Hoogte

Marc Overmars

In Nederland gaan ook steeds meer geluiden op om de Eredivisie per direct af te kappen. Ajax-directeur Marc Overmars trad in De Telegraaf met een stevig statement daaromtrent naar buiten.

VIDEO - Telegraaf Premium: Klik op onderstaande link voor een video waarin Ajax-volger Mike Verweij de huidige stand van zaken omtrent de Eredivisie uitlegt:

Ajax-watcher Mike Verweij geeft in de video tekst en uitleg. Ⓒ DE TELEGRAAF

Italië

Voorzitter Massimo Cellino van voetbalclub Brescia ziet eveneens geen enkele reden om te blijven voetbal. Hij wil dat de Italiaanse Serie A ook wordt stopgezet.

„Deze competitie heeft geen zin meer”, zegt hij in de Italiaanse media. „We zijn al gestopt. Geen team zal hetzelfde terugkeren. Als we al hervatten, dan zal dat achter gesloten deuren zijn. En voetballers blijven gevaar lopen. Dat is toch pure waanzin.”

Brescia staat laatste in de Serie A en degradeert misschien wel niet als het seizoen nu al wordt beëindigd. „Maar dat heeft niets met mijn mening te maken”, zegt Cellino.

„Ik heb ook schuld aan onze positie op de ranglijst. Als ze ons toch dwingen te spelen, ben ik best bereid om te weigeren. Dan verliezen we maar reglementair met 3-0. Dat doen we dan uit respect voor de inwoners van Brescia die dierbaren hebben verloren.”