Op Roland Garros afwezige Nadal geopereerd aan heup

Komen er ooit nog tennissuccessen voor Rafael Nadal? Ⓒ ANP/HH

Terwijl zijn geliefde en het door hem liefst veertien keer gewonnen Roland Garros in volle gang is, ondergaat Rafael Nadal (36) een operatie aan een spier in zijn heup. Dat heeft zijn zaakwaarnemer kenbaar gemaakt.