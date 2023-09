Gepasseerde Jadon Sancho weerspreekt Erik ten Hag: ’Ik denk dat er andere redenen zijn’

De aanvaller van Manchester United werd niet opgenomen in de selectie voor de topper tegen Arsenal omdat hij zich niet goed genoeg zou inzetten bij de training. „Geloof alsjeblieft niet alles wat je leest! Ik zal niet toestaan dat mensen volkomen onware dingen zeggen, ik heb me deze week heel goed gedragen op de training”, reageerde de 23-jarige Sancho op X. „Ik denk dat er nog andere redenen zijn waar ik niet op wil ingaan. Ik ben lange tijd een zondebok geweest en dat is niet eerlijk.”

De 23-jarige Engelsman zegt wel te willen vechten voor zijn plek in de ploeg. „Ik respecteer alle beslissingen van de technische staf. Ik speel met fantastische spelers en daar ben ik dankbaar voor. Ik weet dat elke week een uitdaging is.”

Sancho kwam in 2021 over van Borussia Dortmund. Maar kreeg nog niet veel speeltijd onder Ten Hag. „We hebben hem niet in de selectie opgenomen vanwege zijn prestaties op de training. Bij Manchester United moet je elke dag een niveau halen”, aldus Ten Hag, die met zijn ploeg met 3-1 verloor van Arsenal.