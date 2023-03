EK-goud ligt voor het oprapen voor Femke Bol

Haar onlangs op de NK indoor in Apeldoorn gelopen wereldrecord van 49,26 seconden is het bewijs. Op de startlijst van de EK is ze een dikke seconde sneller dan de nummer 2, en dat is haar vriendin en trainingspartner Lieke Klaver. Zij liep op de NK in het kielzog van Bol naar een persoonlijk record van 50,34. De nummer 3 op de startlijst, de Poolse Anna Kielbasinska, heeft een beste seizoenstijd (51,33) die ruim 2 seconden boven die van Bol ligt.

Bol ziet uit naar de confrontatie met Klaver. „Lieke kan hard starten en ik weet dat ze heel sterk is. Dus ik moet vanaf de start hard pushen en bij het samenvoegen zorgen dat ik voor haar loop. Dat is ook het leuke van een 400 meter indoor; het is echt een race tegen elkaar.” Of ze in Istanbul weer een wereldrecord kan lopen, weet Bol echt niet. „Uiteindelijk gaat het op een toernooi om winnen en stem je de race meer af op je concurrenten. Maar het is altijd leuk om jezelf te verbazen.”

Geheim wapen

Bol heeft wel wat geleerd van die recordrace. „Ik mag me geen seconde comfortabel voelen. Ik moet hard starten en ook op het stuk van 200 naar 300 meter als een gek blijven gaan. Niet denken, oh ik ben hard gestart, moet ik niet rustiger aan doen? Ik weet dat ik heel goed ben op dat stuk, het is mijn geheime wapen. Daar moet ik gaan en dan gewoon die laatste 100 alles op alles zetten.”

De Amersfoortse is trots op het record omdat het vorige zo lang stond (41 jaar) en omdat ze indoor nu zelfs sneller is dan de 49,44 waarmee ze vorige zomer de Europese titel outdoor veroverde, maar indoor blijft voor haar ondergeschikt aan de 400 meter horden. Dat nummer is de grote liefde van Bol. Ze is er ook heel goed in, won al olympisch brons, Europees goud en WK-zilver, maar het begeerde WK-goud ontbreekt nog. Dat wil ze deze zomer in Boedapest bemachtigen.

Coach Meuwly

Haar coach Laurent Meuwly bedacht wat Bol moest veranderen om sneller te worden op het technisch lastige nummer. Hij is deze winter met haar gaan werken aan veertien passen in plaats van vijftien tussen de tien horden. Het betekende voor Bol langere passen maken en afwisselend met eerst het linkerbeen en eerst het rechterbeen over de horden. Meuwly heeft met vreugde geconstateerd dat die omschakeling is gelukt en Bol met die langere passen nog harder is gaan rennen. „Het is zo mooi om naar te kijken. Ze loopt zo ontspannen.”