PSV-huurling Armando Obispo kan met Vitesse zijn werkgever weer terug in de put duwen

Armando Obispo Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - Met sowieso de onomstreden door PSV verhuurde centrumverdediger Armando Obispo en wellicht ook ex-PSV’er Joshua Brenet in de gelederen gaat Vitesse zondag tegen PSV proberen het voorzichtige herstel van de dit seizoen zo ver weggezakte topclub in de knop te breken. „In de Gelredome heeft Vitesse nog nooit van PSV gewonnen”, weet trainer Edward Sturing. „De laatste zege van Vitesse op PSV in Arnhem was op Nieuw Monnikenhuize en daar was ik nog bij als speler. Dat is al 23 jaar geleden, dus het wordt tijd dat we thuis eens winnen.”