Ploegleider Patrick Lefevere geschrokken: ’Fabio Jakobsen kreeg 130 hechtingen in gezicht’

De Nederlandse coureur crashte zwaar door toedoen van landgenoot Dylan Groenewegen in de laatste meters van de eerste etappe in de Ronde van Polen op 5 augustus.

„Die jongen heeft geluk dat hij nog leeft”, liet Lefevere weten. „Ik ben echt geschrokken door het aantal hechtingen dat hij kreeg in zijn aangezicht: 130 zijn het er. Hij heeft nog slechts één tand. Zijn gehemelte moet nog herstellen en zijn stemband is op dit ogenblik verlamd. Hij is echt aangedaan. We hopen dat het zo snel mogelijk in orde komt.”

De Nederlandse sprinter werd op hoge snelheid klemgereden door Groenewegen en vloog door de hekken, met zware fysieke schade tot gevolg. De UCI moet nog beslissen of Groenewegen daarvoor wordt gestraft.