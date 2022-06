Huiszoekingen bij renners en staf Bahrain, vier dagen voor start Tour

Het was het team zelf dat met het nieuws naar buiten kwam. Volgens hen is het vooral de bedoeling om het imago van het team te beschadigen. „Het onderzoek naar het team, dat een jaar geleden startte en niets opleverde, komt één week voor de start van de belangrijkste wielerwedstrijd, de Ronde van Frankrijk. Hiermee wordt de reputatie van zowel het team als de renners beschadigd. Het team ziet de nieuwe onderzoeken dan ook als een opzettelijke beschadiging van onze reputatie.”

Wie de politie over de vloer heeft gekregen, wil het team niet zeggen. Maar dat ze er niet blij mee zijn, spreekt voor zich. „Bahrain-Victorious was vorig jaar het enige team dat de politie over de vloer heeft gekregen. Op geen enkel moment zijn we op de hoogte gebracht van de resultaten hiervan. We hebben van de procureur van Marseille (die opdracht gaf tot het onderzoek, red) geen enkele feedback gekregen, ondanks herhaaldelijke vragen van onze kant. Sterker nog, kort na onze vraag hebben onderzoekers illegaal informatie doorgespeeld aan een medisch tijdschrift. In een artikel werd duidelijk gemaakt dat wij niet over ongeoorloofde middelen beschikten. Zulk gedrag, het doorspelen van informatie aan de media, brengt de geloofwaardigheid van de onderzoekers in het gedrang.”

Bron: Het Nieuwsblad