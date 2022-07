Wiegman en Engeland tonen veerkracht in heerlijke kwartfinale

Engeland had het in de eerste helft lastig tegen Spanje. Na een half uur spelen hadden de Engelse voetbalsters nog geen enkel schot gelost richting het Spaanse doel. Spanje kwam wel een paar keer goed door en had in de beginfase al een mogelijkheid op de openingstreffer, maar het schot van Marta Cardona miste de juiste richting. Toch was het Engeland dat op voorsprong leek te komen, maar de treffer van Ellen White werd afgekeurd. De bal belandde na een vrije trap pardoes voor haar voeten en ze werkte de bal in het Spaanse doel. Na raadpleging van de VAR werd de treffer afgekeurd.

In de 54e minuut was het dan toch Spanje dat op voorsprong kwam. Na een prima actie van invalster Athenea del Castillo kon Esther González binnenschieten: 1-0. Het was pas de eerste tegentreffer voor Engeland dit toernooi. De bijna 30.000 toeschouwers die voor een prima ambiance hadden gezorgd vielen even helemaal stil.

Esther Gonzalez (R) tekent voor de 1-0 voor Spanje. Ⓒ AFP

Tien minuten later kwam Engeland met de schrik vrij. Een verdwaalde bal van Del Castillo belandde bijna in het Engelse doel, maar keepster Mary Earps kon ternauwernood redding brengen.

Met nog een kwartier op de klok begonnen de Engelse voetbalsters aan te dringen op de gelijkmaker. In één enerverende actie werd het doel van Spanje vier keer onder vuur genomen, maar dat bleef zonder resultaat. Uiteindelijk schoot Lauren Hemp de bal over. Zeven minuten voor tijd was daar dan toch de 1-1. Invalster Ella Toone tikte de gelijkmaker met haar rechtervoet binnen. En daar bleef het voorlopig bij. Ook in de vijf minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.

Ella Toone viert de gelijkmaker: 1-1. Ⓒ REUTERS

Verlenging

In de zesde minuut van de verlenging ontploften de Engelse fans voor de tweede keer toen Georgia Stanway voor de voorsprong zorgde na een heerlijke knal: 2-1. Spanje legde het hoofd niet in de schoot en ging voor de gelijkmaker. Zo was er onder meer een prima kans voor Aitana Bonmati op de 2-2. Het was nog even nagelbijten voor de Engelsen, maar uiteindelijk trokken ze aan het langste eind en staan ze in de halve finale van het EK.